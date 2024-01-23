محافظ الأحساء يستقبل مدير عام التحريات الإدارية بالمملكة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء , بمكتبه اليوم, مدير عام إدارة التحريات الإدارية بالمملكة اللواء عبدالرحمن بن رشدان المطيري ، يرافقه مدير التحريات الإدارية بالمنطقة الشرقية اللواء سلطان بن عبدالرحمن المحمدي, ومدير التحريات الإدارية بمحافظة الأحساء العقيد بندر بن فيصل الشيباني.

ونوه سموّه بما توليه القيادة الرشيدة من حرص واهتمام في تطوير وتمكين أجهزة الدولة المختلفة ، لاسيما الأجهزة الرقابية، ويأتي في مقدمتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لما لها من أهمية في الحد من الفساد ومعالجة أوجه القصور في الأداء الحكومي، مؤكداً أهمية تطوير المنظومة الرقابية ، ودور إدارة التحريات في ضبط حالات الفساد الإداري ، لما يشكل الأثر الذي يترتب على الفساد في تعطيل التنمية والمكتسبات الوطنية.

من جهته, ثمن اللواء المطيري , توجيه وحرص سمو محافظ الأحساء على تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالمحافظة.