محافظ الأحساء يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد السماري، بمناسبة تعيينه.

وهنأ سموّه، السماري، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من دعم واهتمام لقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستمعاً إلى شرح عما يقدمه فرع الوزارة بالمنطقة والفروع التابعة له في المحافظة من خدمات ومبادرات في إطار تمكين الفئات التي ترعاها الوزارة، للارتقاء بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وثمّن سموّه، الجهود المبذولة التي يقوم بها فرع الوزارة بالمنطقة لخدمة المستفيدين، مؤكداً أهمية إقامة الدورات والمبادرات لتمكين أبناء وبنات الوطن وتحقيق طموحاتهم والرفع من كفاءتهم وإنتاجهم.

من جانبه، قدم السماري، شكره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه ودعمه المستمر ومتابعته الحثيثة لأعمال ومشاريع الوزارة في المحافظة.