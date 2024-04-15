محافظ الأحساء يستقبل منسوبي المحافظة المهنئين بعيد الفطر المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم، منسوبي المحافظة يتقدمهم وكيل المحافظة ومديرو الإدارات، الذين قدموا التهنئة لسموّه بعيد الفطر المبارك.

وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، حامدًا الله سبحانه وتعالى أن بلغ الجميع الشهر الكريم والعيد المبارك بصحة وعافية، كما نقل تحيات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حفظهما الله.

وحث سموّه خلال اللقاء جميع منسوبي المحافظة على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بمهام العمل ورفع مستوى الإنتاجية، بما يخدم المواطن والمقيم وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيدًا بالمؤشرات والنتائج الإيجابية الملموسة في أعمال المحافظة.