محافظ الأحساء يستقبل وزير التعليم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه بالمحافظة اليوم، معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، يرافقه المدير العام لتعليم الأحساء حمد العيسى.

وبحث سموّه مع معالي الوزير, المشروعات التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في المحافظة، لتطوير العملية التعليمية، منوهاً سموّه بما يحظى به التعليم في جميع مجالاته من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، لخلق جيل من الطلاب والطالبات ينافس عالمياً، ولتحقيق جودة مخرجات العملية التعليمية، وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وبناء الإنسان.

وأكد سموّه , أهمية التعليم بوصفه ركيزةً للتنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة 2030 ، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة التعليم على الجهود التي تبذلها من أجل الارتقاء بمستوى التعليم في جميع مناطق المملكة، وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن والإنسان.