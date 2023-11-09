محافظ الأحساء يشهد اختتام فعاليات “ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023”

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم، اختتام فعاليات “ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023″، الذي نظمته غرفة الأحساء؛ ممثلةً بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال (سنا) ومجلس ريادة الأعمال، في دورته الثالثة، واستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن مبادرة سمو محافظ الأحساء لتفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

وأكد وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع، أن الأحساء تخطو خطوات كبيرة وواضحة لتشجيع وتحفيز رواد الأعمال من أبناء وبنات الأحساء، وذلك بدعم واهتمام كبيرين من سمو محافظ الأحساء، وهو ما يتوافق مع خطط الوزارة وبرامجها ومبادراتها المتنوّعة لتسهيل التجارة وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار، حيث تُعد ريادة الأعمال والشركات الناشئة، جزءًا أساسيًا من ممكنات تحقيق رؤية السعودية 2030.

من جانبه، ثمّن رئيس الغرفة عبدالعزيز الموسى، رعاية سمو نائب أمير المنطقة الشرقية للملتقى، واهتمام ومتابعة سمو محافظ الأحساء وتشريّفه لفعاليات الملتقى، مثمنًا مبادرة سموه لتفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والذي يؤكد دور الغرفة وإسهاماتها في إطلاق القدرات والطاقات البشرية الشبابية، والبرامج التنمويّة والشراكات المجتمعيّة الهادفة، مجددًا التزام الغرفة بالاستمرار في رعاية ودعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، مُقدمًا شكره لكل المشاركين في صناعة نجاح الملتقى وفعالياته المتنوّعة.

وتضمن الملتقى 12 ورشة عمل متخصصة، حضرها 400 رائد ورائدة أعمال، و 8 جلسات حواريّة ومنصّات رياديّة، وقدّم 10 مستشارين أكثر من 900 خدمة إرشادية واستشارية رياديّة، و 51 مشاركة في هاكاثون سنا لريادة الأعمال المتنافسة، و 100 فكرة واعدة في مسابقة ريادة الأعمال الاجتماعية، ومشاركة 45 جهة وشركة عارضة في المعرضين المصاحبين، إضافةً إلى حضور ومشاركة خليجية متميّزة خاصة من قطر والكويت.

كما تم تقديم عرضين لفيلمين قصيرين بعنوان (جولة في المُلتقى) و (الأحساء حيث تتحقق الأفكار)، وتوقيع أربع اتفاقيات تعاون لدعم مجالات ريادة الأعمال في الأحساء، بالإضافة إلى إعلان وتكريم خمسة فائزين في مسابقة ريادة الأعمال الاجتماعية، وتكريم الشركاء والرعاة والداعمين وفرق عمل المُلتقى، وذلك بمشاركة واسعة من مسؤولين وخبراء ومستشارين ورؤساء شركات ورواد ورائدات أعمال، وعدد من جهات الاستشارة والتمكّين والصناديق الاستثمارية.

مما يُذكر أن الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال في الأحساء، وإبراز ما تمتلكه من القدرات والمميزات للارتقاء بريادة الأعمال، وتهيئة البيئة المُحفّزة، وخلق الفرص، وتذليل العقبات والتحديات، إضافة إلى بناء العلاقات بين رواد الأعمال في الأحساء والجهات المعنية بدعم المشاريع الناشئة وتمكينها، بما يُسهم في التنمية الاقتصادية وتحقيق مُستهدفات رؤية 2030.