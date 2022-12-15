محافظ الأحساء يشهد توقيع خمس مذكرات شراكة لخدمة المجتمع بين الأمانة وعدد من القطاعات

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم بمقر المحافظة، توقيع خمس مذكرات شراكة وتعاون بين أمانة الأحساء وبنك التنمية الاجتماعية بهدف منح مساحات مجانية لمنافذ بيع الأسر المنتجة والمشاريع المتناهية في الصغر في الحدائق العامة،

ومثّل الأمانة في توقيع المذكرات أمينها المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، فيما مثّل جهات الشراكة مع الأمانة مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالأحساء شايع المطيري، والمدير الإقليمي للبنك العربي الوطني في المنطقة الشرقية فيصل القحطاني، والرئيس التنفيذي لسوق مجاز فاطمة السيد، ورئيس مجلس إدارة جمعية إكرام الموتى بالأحساء الدكتور عبدالله السلطان، ورئيس مجلس إدارة جمعية دار السلام لإكرام الموتى المهندس عبدالمحسن البقشي.

وأكد سموّه أهمية تعزيز الشراكة التكاملية وتدعيم دور القطاعات في خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية، بتنفيذ مبادرات تُعد ثمرة من ثمار برامج المسؤولية المجتمعية وأحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة المواكبة لرؤية المملكة 2030.

فيما أوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن توقيع المذكرات يأتي من منطلق الدور الخدمي والتنموي الذي تُعنى به الأمانة، إضافةً إلى ما تقوم به من مبادرات ومشاريع بلدية في الحاضرة، انطلاقاً من دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – بهذا الجانب .