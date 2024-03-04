محافظ الأحساء يطلع على مشروع “مدينة الذوق”

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء , بمقر المحافظة اليوم , على مشروع “مدينة الذوق”، الذي يسعى إلى صناعة تجربة مميزة على مستوى مدن المملكة في مجالات الذوق العام التي تشكّل حياة الفرد وثقافة المجتمع، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية هاني العفالق، ومدير الجمعية عبدالعزيز المحبوب، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وأكّد سموّه أهمية تعزيز القيم الإسلامية والمعايير الاجتماعية في التعاملات المختلفة بمجالات الحياة، مؤكدا أهمية تنمية الممارسات السلوكية المعززة للذوق العام والإسهام في بناء قيم الذوق العام والمواطنة، وضرورة تحويل فكر الذوق العام إلى منهج حياة لمجتمعنا في سلوكياته وتعاملاته، ارتكازًا على تعاليم الدين الإسلامي وقيم ومبادئ الثقافة السعودية والهوية الوطنية.

ويشمل مشروع “مدينة الذوق” 12 برنامجًا، منها برامج “المشهد الحضري والحدائق”، و”السياحة”، “التعليم”، و”المساجد”، و”الرياضة”، و”الخدمات الحكومية”، و”النقل والقيادة”، بالإضافة إلى برنامج “الترفيه”.