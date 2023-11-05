محافظ الأحساء يفتتح أعمال المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية بجامعة الملك فيصل

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء , اليوم، المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، الذي تنظمه جامعة الملك فيصل؛ لمدة ثلاثة أيام بمقر الجامعة، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين (وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ والهيئة العامة للأمن الغذائي)، بحضور عددٍ من أصحاب السمو والسعادة والمختصين في مجال الغذاء.

ورحب معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي في كلمته خلال الافتتاح؛ بالجميع في أحد معاقل التعليم بالمملكة التي تحظى جميع قطاعاتها التنموية بالدعم الكبير والعناية المتواصلة من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , مقدما الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته لهذا المؤتمر، وما يوليه للجامعة من متابعة مستمرة واهتمام بالغ بأنشطتها وبرامجها.

من جانبه؛ أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي؛ أن منظومة وزارة البیئة والمیاه والزراعة مستمرة في تحقیق الاستدامة، من خلال عملھا في تنمیة نظام بیئي مبتكر ومزدھر یتسم بالاستدامة ویحافظ على البیئة، ویحقق الأمن المائي ویسھم في تحقیق الأمن الغذائي وجودة الحیاة.

وأضاف أن لغة الأرقام خیر دلیل على ما تحقق، ففي جانب الأمن الغذائي، حققت المملكة معدلات عالیة للاكتفاء الذاتي من العدید من المحاصیل الاستراتیجیة ومنھا؛ أكثر من ملیون طن في زراعة القمح )٢٥٪ من محصول القمح(. الخضروات ) 78%( اللحوم الحمراء ) 60%( الدواجن ) 69%( التمور ) 124%( كما تم زیادة تمویل الاستثمارات الزراعیة خلال السنوات الأخیرة، ورفع حجم القروض الزراعیة المقدمة لاستثمارات القطاع من صندوق التنمیة الزراعیة إلى نحو )7( ملیار ریال بنھایة عام 2022م، والتي كانت 500 ملیون في العام 2015.

وكرم سمو محافظ الأحساء الشركاء الاستراتيجيين وهم وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للأمن الغذائي، كما كرم الفائزين في الهاكاثون، في حين رعى سموّه توقيع عددا من الاتفاقيات بين جامعة الملك فيصل ومجموعة من الجهات.

ويأتي المؤتمر في ضوء مبادرتي «السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر» اللتين أطلقهما سمو ولي العهد من أجل استدامة البيئة ، ومن منطلق هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية الرامية إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

ويهدف المؤتمر إلى دراسة واقع الأمن الغذائي الوطني والعربي، وتحدياته، وسبل تجاوزها، وبناء استراتيجيات وسياسات مستقبلية تسهم في تنميته، وتحقق الاستدامة البيئية.

كما يتضمن العديد من الجلسات والورش والمنصات التفاعلية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي للتعريف بجهودهم ومنتجاتهم البحثية والاقتصادية في خدمة مجالات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.