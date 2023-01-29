محافظ الأحساء يفتتح ملتقى “أثر 2” للمسؤولية الاجتماعية

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، ملتقى المسؤولية الاجتماعية “أثر 2”, الذي يُنظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية “أبصر”، وذلك بفندق انتركونتننتال الأحساء.

وتجول سموه قبل الافتتاح في أركان المعرض المصاحب للملتقى التي تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وعدّ مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، الملتقى فرصة كبيرة للمهتمين والباحثين في مجال المسؤولية الاجتماعية لإثراء النقاش وتقديم الاقتراحات وطرح الرؤى من خلال المختصين بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، لافتاً النظر إلى أن الملتقى يهدف لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتشجيع الشركات على بناء مشاريع تنموية مستدامة، وتبني الحلول المبتكرة والابداعية التي تواجه أفراد المجتمع من خلال التعاون والتكامل مع القطاعات كافة، بالإضافة إلى التعريف ببرامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بهدف تنمية القدرات البشرية وتمكينها وتحفيزها.

بدوره، استعرض مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد العبيد، أهم برامج ومبادرات الإدارة التي تخدم الفرد والمجتمع في ظل ما أصبحت تمثله ‏المسؤولية الاجتماعية كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني التي تحظى بكامل الاهتمام من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أهمية الشراكات المجتمعية والتعاون بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030م، لتقديم عمل مؤسسي في مجال خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية بشكل عام وتبني البرامج النوعية التي تتضمن برامج التدريب والتأهيل والتوظيف لشباب وفتيات المنطقة، إضافة لتمكين القطاع غير الربحي من تحقيق مستهدفات الوزارة التي تسعى إلى رفع نسبة الناتج المحلي بهذا القطاع.

من جهتها, أكدت أمين مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية “ابصر” لولوة الشمري، أهمية بناء وتحقيق الشراكات في دفع عجلة التنمية الوطنية ضمن محور وطن طموح، حكومته فاعلة، مواطنة مسؤول، وضرورة العمل بتشاركية وتكاملية لرفع كفاءة وفاعلية الأعمال والأنشطة، مشيرةً إلى أن الملتقى يستهدف التعريف ببرامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية، وتنمية القدرات البشرية، واستعراض تجارب تكاملية الأداء بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في مجال المسؤولية الاجتماعية ونشر ثقافتها وتبني الحلول الإبداعية والمبتكرة التي تخدم الاحتياجات التنموية.

وشهد سمو محافظ الأحساء خلال حفل الملتقى توقيع نخبة من الشراكات التي جمعت إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية مع عدد من الجهات بالأحساء.

وكرّم سموّه شركاء النجاح بالملتقى والمستفيدين من برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي “تضافر”.

وتضمن الملتقى خمس جلسات حوارية تحت عناوين “المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية”، “تجربة القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية”، “أهمية الشراكات بين القطاعات”، “الابتكار والإبداع المجتمعي في برامج المسؤولية الاجتماعية”، “التجارب الناجحة وأثرها على القطاع غير الربحي والشركات”، شارك فيها عدد من المسؤولين والمهتمين.