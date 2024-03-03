محافظ الأحساء يقلّد مدير شرطة المحافظة رتبته الجديدة

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قلّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه اليوم، مدير شرطة محافظة الأحساء اللواء سطام بن زياد العتيبي، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة لواء.

وهنأ سموّه، اللواء العتيبي بهذه الثقة الكريمة، سائلاً الله له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه، أعرب اللواء العتيبي عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، منوهاً بدعم سمو محافظ الأحساء لجميع القطاعات الأمنية على مستوى المحافظة، سائلاً المولى – عز وجل – أن يحفظ الوطن وولاة الأمر من كل مكروه، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان.