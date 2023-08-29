محافظ الأحساء يكرّم الطلاب الفائزين بجائزة الأميرة صيتة والفائزين بميداليات دولية من تعليم المحافظة

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ‬بمقر المحافظة ،اليوم، الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للعمل الاجتماعي على مستوى المملكة للعام 1444 هـ.

كما كرم سموه الطالب محمد السعيد لفوزه بالميدالية البرونزية في أولمبياد البلقان للرياضيات “فئة الناشئين” والمقام في ألبانيا، والطالب هادي العيثان لفوزه بالميدالية الفضية في أولمبياد الرياضيات الدولي المقام في اليابان، والطالب مازن الشخص لفوزه بالميدالية البرونزية في الأولمبياد الدولي للفيزياء IPHO2023 المقام في اليابان.

وثمن سموّه جهود القيادة الرشيدة –حفظها الله – في تشجيع أبناء الوطن، ليسهموا في تقدم وطنهم، مهنئاً الطلاب والطالبات بهذه المناسبة ، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح.

فيما نوه ‏مدير تعليم الأحساء حمد العيسى بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وسمو محافظ الأحساء ورعايتهم وتوفير البيئة التعليمية المحفزة على التميز للطلاب والطالبات ليحصدوا مراكز متقدمة عالمياً ومحلياً.

من جانبه أعرب الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث عن سعادته بتكريم سمو محافظ الأحساء للفائزين والفائزات بجائزة المواطنة المسؤولة لدورتها الثانية في تصفياتها الأولية، إحدى مبادرات جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، مبيناً أن الجائزة موجهة لطلاب وطالبات المدارس من سن ٧ سنوات وحتى ١٨ سنة، وهي ثمار الدعم التي تحظى بها الجائزة من قبل الدولة – أعزها الله – التي تهدف لتنمية القدرات الشبابية وخلق جيل مُبادر قادر على تلبية احتياجات مجتمعه واختيار وتنفيذ مبادرات ذات أثرٍ واستدامة تتماشى مع رؤية الوطن الطموحة.

يذكر أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تقام على مرحلتين في التصفيات الأولية، وتكون موزعة في كل منطقة، ويكرم الفائزون فيها في المناطق والمحافظات من خلال إمارات المناطق، والتصفيات النهائية ويُعلن عن الفائزين بها في اليوم الوطني وتقام في الرياض .