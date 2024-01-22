محافظ الأحساء يكرّم عددًا من الفرق المسرحية بالمحافظة

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مقر المحافظة اليوم, عددًا من الفرق المسرحية التابعة لجمعية الثقافة والفنون بالأحساء.

وشمل التكريم فريق عمل مسرحية (بحر) الفائزة بالمركز الأول وجائزة أفضل عرض مسرحي مُتكامل بمهرجان الرياض المسرحي، الذي نظمته هيئة المسرح والفنون الأدائية، وفاز العمل بجوائز أفضل إخراج وأفضل تمثيل وأفضل موسيقى.

وكرم سموه طاقم مسرحية (طليعة هجر) بمناسبة تحقيق العرض جائزة أفضل أزياء مسرحية بمهرجان الرياض المسرحي، كما كرم إدارة مسرحية (الشحيح و أيامه الأخيرة) بمناسبة تحقيق العمل جائزة أفضل ديكور بمهرجان أندية الهواة المسرحي بالرياض.

وهنأ سمو محافظ الأحساء جميع المشاركين والفائزين، متمنيًا لهم المزيد من العطاء والتميز، منوها بما تتمع به الأحساء من مواهب متميزة في جميع المجالات.

من جانبه أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء يوسف الخميس، أن مسرح الأحساء يمتلك حضورًا وتاريخًا كبيرًا من العطاء والإنجازات، وملتزمٌ بتقديم رسائل اجتماعية وتعليمية وتربوية تبرز تاريخ الأحساء وموروثها.