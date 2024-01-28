محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بجزء من كبده لأحد المرضى

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء , بمكتبه اليوم , المواطن سعد بن ناصر الجميحي؛ لتبرعه بجزء من كبده لأحد المرضى بمحافظة الأحساء.

وأكد سموّه أن مثل هذه الأعمال الإنسانية النبيلة تجسد روح الوطنية وحب عمل الخير، وتدعوا للفخر والاعتزاز بأبناء المحافظة والوطن وهم يبادرون كعادتهم بتقديم الأعمال الإنسانية، وهي محل تقدير وفخر واعتزاز من الجميع، متمنيًا له وللمتبرَّع له تمام الصحة والعافية.

فيما ثمن المتبرع الجميحي لسمو محافظ الأحساء حرصه واهتمامه بمثل هذه الأعمال الإنسانية.