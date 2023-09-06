محافظ الأحساء يُكرِّم لاعبي نادي “ذوي الإعاقة” بالمحافظة

المناطق_واس

كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مقر المحافظة اليوم، عددًا من لاعبي نادي ذوي الإعاقة بالأحساء بمناسبة فوزهم بالميداليات في “دورة الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشرة للأولمبياد الخاص في برلين 2023 ” مع المنتخب السعودي، بالإضافة إلى تحقيقهم بطولة غرب آسيا الثالثة للبوتشيا التي أقيمت بالأردن، وكأس بطولة تبوك الأولى الخليجية “للعبة البوتشيا”، وذلك بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالأحساء المكلف عبداللطيف العرادي، ورئيس نادي ذوي الإعاقة بالأحساء، خالد القرينيس.

وهنَّأ سموّه اللاعبين بهذه الإنجازات التي تحسب للرياضة السعودية عمومًا، ولمحافظة الأحساء على وجه الخصوص، وهو ما يُحقق مستهدفات برنامج جودة الحياة – أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030 – مُشيدًا بجهود النادي في توفير جميع احتياجات اللاعبين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وأشار إلى أن التكريم يتماشى مع توجهات المحافظة الإستراتيجية، في دعم توجهات وزارة الرياضة وأهداف اللجنة البارالمبية السعودية، وزيادة عدد لاعبي الأحساء من “الأشخاص ذوي الإعاقة”، في المنتخبات الوطنية المشاركة في الألعاب البارالمبية العالمية والقارية والإقليمية.

من جانبه ثمَّن القرينيس الدعم غير المحدود المقدم من سمو محافظ الأحساء وحرصه واهتمامه انطلاقًا من رعاية القيادة الرشيدة بهذه الفئة الغالية “ذوي الإعاقة”، مؤكدًا أن استقباله للاعبين وذويهم والطاقم الفني والإداري يُمثل تشجيعًا وتحفيزًا لهم ولبقية اللاعبين لبذل المزيد من الجهد والعطاء والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات.