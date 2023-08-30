محافظ البدائع يزور فعالية مهرجان تين القصيم

المناطق_واس

زار محافظ البدائع خالد بن ماضي الربيعان أمس، فعاليات مهرجان تين القصيم بنسخته الرابعة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالشراكة مع بلدية البدائع، والمقام حالياً في حديقة متنزه المملكة بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، اطّلع خلالها على حركة البيع والشراء في المهرجان والفعاليات المصاحبة ومعارض الصناعات التحويلية لمنتجات التين المتنوعة.

وأشاد المحافظ بمهرجان تين القصيم وبالجهود المبذولة من القائمين عليه، لافتاً إلى أن متابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لمهرجان تين القصيم، والتي تشكل دعمًا أساسيًّا للمزارعين والمتسوقين وأهالي المحافظة، معرباً عن شكره لوزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرع الوازرة بمنطقة القصيم وبلدية البدائع، وللمزارعين ولأصحاب الأعمال الداعمين واللجان العاملة على جهودهم في نجاح المهرجان لهذا العام.

من جهته أشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالعزيز الرجيعي إلى أن منطقة القصيم تمتلك ما يزيد عن 100 ألف شجرة تين تنتج ما يزيد عن 8000 طن، مؤكداً أن مزارعي القصيم نجحوا في استثمار تربة المنطقة الزراعية بإنتاج أنواع مختلفة من الفواكه الصيفية، التي تعد من أهم المصادر الغذائية.