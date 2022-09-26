محافظ البكيرية يرعى احتفال التعليم باليوم الوطني 92

البكيرية-محمد المسلم عدسة عبدالله الراشد

رعى سعادة محافظ البكيرية الأستاذ محمد علي العريفي ، حفل إدارة التعليم بمحافظة البكيرية الذي نظمه قسمي “النشاط الطلابي ونشاط الطالبات ” ومدرسة ابن الجزري بالفويلق ومشاركة مجموعة من المدارس بمناسبة اليوم الوطني 92 ” هي لنا دار ” صباح اليوم الاثنين بحضور وكيل المحافظة الأستاذ علي بن عبدالله السويلم ومدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح ونائب رئيس لجنة أهالي البكيرية الدكتور عبدالله بن علي المحسن وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والقيادات التعليمية والإدارية “بنين-بنات” وذلك بقاعة الشيخ محمد العلي السويلم الثقافية بفندق رمادا بالمحافظة .

بداية دشن محافظ البكيرية معرض “ملوك وطن” المصاحب لبرنامج الاحتفاء والذي يحكي تأسيس المملكة ويحتوي على أنشطة من أعمال الطلاب والطالبات ومشاركات من الإدارات والاقسام.

بعد ذلك بدأت فقرات الحفل الرسمي بالسلام الملكي أداء الفرقة الكشفية ثم القرآن الكريم تلاه الطالب متعب الحواس من متوسطة النعمان بن بشير، بعدها كلمة الاحتفاء الترحيبية ألقاها الطالب إبراهيم الوهيبي من المعهد العلمي رحب خلالها بالجميع وشكر سعادة المحافظ محمد العريفي على حضوره وتشريفه ولمدير التعليم على متابعته المستمرة تلا ذلك كلمة سعادة مدير التعليم د. خالد بن راجح الراجح أكد من خلالها أن الاحتفاء بهذه المناسبة معزز للمواطنة الحقيقية مشيرًا إلى أن الوطن له حقوق كبيرة علينا ويجب القيام بها على الوجه الأكمل، مبيناً أن في هذا اليوم ذكرى لإنجازات هذا الوطن في مختلف المجالات عموماً ومجالات التعليم على وجه التحديد، منوهاً بأن الشباب هم عماد الوطن ومستقبله المشرق الذي ينتظر منهم مواصلة العطاء والولاء وصدق الانتماء وهو المأمول فيهم دوماً, وقدم مدير تعليم البكيرية الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الذي خص التعليم بالسخاء والدعم الكبيرين، ولولي عهده الأمين كما قدم شكره وشكر الأسرة التعليمية بالبكيرية لسمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير د.فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ولمعالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ ومعالي مساعده على دعمهم الدائم وتوجيهاتهم السديدة ،بعدها ألقى الأستاذ عبداللطيف عبدي البشري مدير مدرسة ابن الجزري بالفويلق كلمةً رفع في مستهلها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله – ولسمو أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة، سائلاً الله -عز وجل- أن ينصر جنودنا الأبطال المرابطين على حدود الوطن ورجال أمننا الذين يذودون بأرواحهم لحماية دينهم ووطنهم ويحافظون على أمن هذا الوطن الغالي، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الرشيدة ،بعدها ألقى الطالب يوسف الرشيدي من مدرسة متوسطة النعمان بن بشير قصيدة شعرية بعنوان “موطني قد عشت فخراً” وقدم براعم روضة أمي بالشيحية مشاهد وطنية ، بعدها قدمت الطالبة لجين الحربي من الابتدائية الأولى للبنات فقرة “انتماء ووفاء” ، بعدها شاهد الجميع مشاعر وطنية شارك بها مجموعة من طلاب وطالبات المدارس من إعداد الأستاذة ريم الحامد قسم نشاط الطالبات ،ثم شاركت إدارة شؤون المباني بعرض مرئي يحكي قصة مشاريع وإنجازات الإدارة وما تحقق في عهد الخير والنماء ، وقدم الطالبان عبدالرحمن المرجان من ثانوية البكيرية وصالح الوابل من ثانوية الهلالية حكاية أجيال تحكي قصة توحيد هذا الكيان الشامخ بعدها شارك طلاب الطفولة المبكرة في مدارس مناهل البكيرية الأهلية بفقرة ربوع بلادي تناولوا من خلالها التعريف بمناطق المملكة وأهم المعالم فيها، ثم قدم الطالب نايف الخمعلي من ثانوية عدي بن حاتم قصيدة وطنية بعنوان “أمجاد وطني” و شاهد الجميع أوبريت “وطن الأمجاد “.