محافظ البكيرية يزور فعالية موسم التمور ويكرّم المشاركين والرعاة والعاملين

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زار محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي اليوم، فعالية موسم التمور بالمحافظة في نسختها 14 للعام 1445هـ ، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، اطلع خلاها على حركة البيع والشراء في السوق وبعض المشاريع الصغيرة لعدد من الشباب من عرض وبيع العديد من منتجات التمور المتنوعة.

وأشاد المحافظ بموسم تمور البكيرية وبالجهود المبذولة من القائمين عليه، لافتاً إلى أن متابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لسوق التمور بالبكيرية تشكل دعمًا أساسيًّا للمزارعين والمتسوقين وأهالي المحافظة.

وأعرب العريفي عن شكره لوزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرع الوازرة بمنطقة القصيم وبمكتب البكيرية وبلدية المحافظة وللشريك الإعلامي ” إعلام البكيرية”، ولأصحاب الأعمال الداعمين واللجان العاملة على جهودهم في إنجاح موسم التمور لهذا العام.

ثم كرم محافظ البكيرية الرعاة والداعمين والمشاركين في موسم التمور، وتسلم درعاً تذكاريةً بهذه المناسبة مقدماً من اللجنة المنظمة.