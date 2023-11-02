محافظ البكيرية يناقش الاستعدادات لموسم الأمطار

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رأس محافظ البكيرية محمد علي العريفي ، أمس ، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر المحافظة، بحضور وكيل المحافظة وأعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتي من أهمها الاستعداد لموسم الأمطار والتأكد من جاهزية الجهات كافة لتنفيذ خطط الطوارئ الخاصة لدرء مخاطر السيول في محافظة البكيرية والمراكز التابعة لها.

وأكد مدير ادارة الدفاع المدني بمحافظة البكيرية العميد الدكتور عقيل بن عبدالله الراجحي أن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين أعضائها للوقاية من المخاطر التي تحدثها السيول.