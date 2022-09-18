محافظ البنك المركزي: التضخم في المملكة لا يزال ضمن معدل معقول

قال محافظ البنك المركزي “ساما”، اليوم، إن التضخم في المملكة لا يزال ضمن معدل معقول.

وفي وقت سابق، استقر تصنيف وكالة “ساندرز آند بورز” لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A- /A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

نمو الناتج المحلي

وتوقعت الوكالة المتخصصة في تقييم أداء الدول الاقتصادي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 أعوام ليصل إلى 7.5% في 2022، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بنحو 6.3%.

وفي تقريرها، أشارت “ستاندرز آند بورز” إلى نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة، حسب “الاقتصادية”.

أما عن معدلات التضخم في المملكة، فقالت وكالة “ستاندرز آند بورز” إنها منخفضة نسبيا، وذلك مقارنة بدول ذات اقتصادات قوية، وأن تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة نظير الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى ارتباط العملة بالدولار القوي نسبيًا.