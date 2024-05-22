محافظ البنك المركزي السعودي يرأس وفد المملكة للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية

المناطق-واس

يرأس معالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة غدًا الأربعاء 22 مايو 2024م، بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد العرب، ومحافظي البنوك المركزية العربية، ورؤساء ومسؤولي الهيئات المالية العربية.

ويضم الوفد كلًا من الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث الاقتصادية والإحصاء الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد بن أبوبكر باوزير، إلى جانب عدد من المختصين من البنك المركزي السعودي ووزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية.

وتُعَدّ هذه الاجتماعات منصة موحدة للهيئات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والمواضيع المالية والاقتصادية والتنموية، فضلاً عن تقييم الإنجازات واستعراض الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحديات التنموية، وإمكانيات تعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصادات العربية.

كما تُمثل هذه الاجتماعات قناة أساسية لإجراء المباحثات الثنائية ومتعددة الأطراف بين وزراء المالية والاقتصاد العرب الذين يمثلون بلدانهم، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي البنوك المركزية العربية، وذلك في إطار تعزيز الجهود المبذولة من الهيئات المالية العربية، والعمل على تنسيق الرؤى لدعم جهود الدول العربية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

يُذكر أن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، تَضُم اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس الإشراف للحساب الخاص لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.