محافظ البنك المركزي السعودي: يوم التأسيس افتخار بتاريخٍ ممتدٍ لـ 3 قرون

المناطق_واس

رفع معالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري التهنئة باسمه ونيابةً عن منسوبي البنك المركزي؛ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ؛ بمناسبة يوم التأسيس.

وقال معاليه: نفخر بالجذور الراسخة لدولتنا وبتاريخها الممتد لثلاثة قرون، ونستذكر في هذه المناسبة إنجازات حكامها الذين قادوا مسيرة البناء والنماء لهذا الوطن المتصف بالصمود والعزيمة، والقائم على مبادئ الإيمان بالكتاب والسنة، وجمع الكلمة وتحقيق العدل، وترسيخ الأمن والاستقرار، بدءًا بمؤسسها ومرورًا بحكامها تباعًا إلى عهدنا الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الذي يشهد نقلة نوعية على مختلف الجوانب والأصعدة.