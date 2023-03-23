محافظ التأمينات الاجتماعية يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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رفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وإلى سموه ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا معاليه الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة وشعبها ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.