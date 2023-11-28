محافظ الخرج استضافة المملكة لمعرض إكسبو ترجمة لحجم القفزات السعودية عالميًا

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

وأشار سموه أن فوز المملكة يأتي ترجمة حقيقية للقفزات النوعية العالمية التي حققتها المملكة والواقع المثالي والمستقبل الطموح الذي تعمل عليه المملكة والذي جعل منها أنموذجًا يشار له في جميع الأصعدة والمحافل المحلية والعالمية.

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.