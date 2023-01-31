محافظ الخرج :عقد نقل البضائع من الخرج إلى الدمام سيحقق مزايا تنموية وبيئية

المناطق_أشرف العصيمي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج عقد توقيع الخطوط الحديدية السعودية (سار) لعقد نقل مع شركة “الصافي” لصناعة الألبان والمنتجات الغذائية لنقل منتجات الشركة من المواد الغذائية عبر شبكة الخطوط الحديدية وذلك من محافظة الخرج إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

وأشار محافظ الخرج إلى توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- على الارتقاء بالصناعات المحلية والخدمات اللوجستية والنقل في المملكة، وتوفيرها لكل سبل الدعم المطلوبة لتطوير هذه القطاعات والارتقاء بها بما يسهم في تطوير الأطر التنموية الداعمة لرؤية المملكة 2030.

وبين سموه أن “هذا العقد يمثّل أحد أوجه التكامل بين القطاعات المختلفة والذي سيسهم بشكل فاعل في تعزيز الصناعات الوطنية، وضمان استمرارية وصول السلع والإمدادات الغذائية إلى الوجهات المطلوبة وفق أعلى معايير الجودة والأمان التي يقتضيها هذا القطاع.

وأضاف هذا الحدث ما هو إلا نتاج لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (2030) الداعمة لقطاعي النقل والخدمات اللوجستية والصناعة في المملكة،ومواكبة لمستهدفات الرؤيه في خفض معدلات الانبعاثات الكربونية من خلال نقل البضائع عبر السكة الحديدية للمسافة الممتدة بين الدمام والخرج في (٣٠٠٠) آلاف حاوية، و تنحية (١٣٠٠٠) ألف رحلة شاحنه.

وأكد محافظ الخرج أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائب أمير منطقة الرياض -حفظهما الله- في العمل على التنمية والمحافظه على البيئه، فإن هذا العقد سيعمل على تحقيق هذه المزايا التنموية والبيئية التي من أبرزها، الإسهام المباشر في رفع معدلات السلامة المرورية على الطريق، والمشاركة في الحفاظ على البنى التحتية للطرق.