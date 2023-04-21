محافظ الخرج يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويعايد المرضى

المناطق-أشرف العصيمي

أدى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع من المصلين في جامع الملك عبدالعزيز.

وأستقبل محافظ الخرج بعد أدى صلاة العيد بديوان المحافظة أصحاب الفضيلة والمعالي وكبار مسؤولي المحافظة وضباط القوات المسلحة والجهات الأمنية وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك ،وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله عز وجل أن يعيدها على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما توجه محافظ الخرج لمستشفى الملك خالد لزيارة ومعايدة المرضى المنومين بحضور المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي الإخصائي فهد الممخور ،وكذلك قام بزيارة نزلاء مركز التأهيل الشامل وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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