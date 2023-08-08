محافظ الخرج يتفقد المدينة الرياضية بالمحافظة

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، اليوم، مشروع المدينة الرياضية بالمحافظة، حيث كان في استقباله مندوب وزارة الرياضة المهندس ضاوي الغامدي، ومندوب مكتب وزارة الرياضة بالخرج فيصل العميري، وفريق العمل بالمشروع.

واطلع سموّه خلال الزيارة التفقدية على سير العمل بالمنشأة التي تضم المبنى الإداري لمكتب وزارة الرياضة بالخرج، بالإضافة لملاعب كرة القدم والألعاب المختلفة، والمرافق العامة.

وثمّن سموّ محافظ الخرج خلال زيارته، جهود وزارة الرياضة، وما تحظى به الرياضة من اهتمام ودعم سخي من القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ .