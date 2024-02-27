محافظ الخرج يدشن أعمال منتدى الخرج الصناعي

المناطق_أشرف العصيمي

تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، دشن الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج أعمال منتدى الخرج الصناعي، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

وثمن محافظ الخرج ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بتطوير القطاع الصناعي، ودعم الصناعة المحلية، كما ثمن الدعم والرعاية من أمير منطقة الرياض لمنتدى الخرج الصناعي.

وأشاد المحافظ بالجهود التي بذلتها غرفة الخرج والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تحقق المستهدفات الرئيسية لرؤية المملكة ٢٠٣٠، منوهاً بالدور الكبير لوزارة الصناعة والثروة المعدنية, والوزارات والهيئات التي ساهمت وشاركة في أعمال المنتدى.

يذكر أن المنتدى يمتد حتى 29 فبراير، ويصاحبه ورش عمل ودورات تدريبية وجلسات حوارية متخصصة بمشاركة من 137 شركة, وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، ويشهد تجمعاً للشركات الصناعية ذات القيمة الاقتصادية العالية والتي تقوم بدور كبير في الاقتصاد السعودي والناتج المحلي, إضافة إلى توفير ما يقارب 1000 فرصة وظيفية تم توفيرها من قبل الشركاء بالتعاون مع غرفة الخرج.

حضر التدشين رئيس مجموعة الشركات الناشئة السعودية لمجموعة العشرين STARTUP20 الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز ومعالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية محمد الماضي, ومعالي رئيس الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان, والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد بن عبدالمجيد .