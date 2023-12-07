محافظ الخرج يدشن انطلاق تصفيات مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن الكريم

المناطق_أشرف العصيمي

دشن الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج انطلاق تصفيات مسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم تلاوة وتفسيراً للبنين والبنات في دورتها التاسعة لعام ١٤٤٥هـ والمقامة بمشاركة 34 طالباً وطالبة بجامع محمد العثمان.

واطلع المحافظ على عرض مرئي يضم رحلة الجائزة منذ انطلاقها من عام 1436 هـ ، كما كرّم الداعمين والمحكمين والطلاب المشاركين ولجان التحكيم.

ونوه محافظ الخرج بما توليه القيادة الحكيمة في العناية بالقرآن الكريم والتشجيع على حفظه وتدبر معانيه ، من خلال إيجاد الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن وإقامة المسابقات.

وأشار سمو محافظ الخرج على ثمار مسابقة أمير الرياض على المنطقة ومحافظاتها والتي منها المنافسة والتشجيع لحفظ كتاب الله.

من جهة أخرى دشن محافظ الخرج مقر جمعية ارتق لتحفيظ القرآن الكريم بالخرج.