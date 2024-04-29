محافظ الخرج يدشن فعاليات أسبوع البيئة 2024

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، بمكتبه اليوم، أسبوع البيئة 2024م، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس خالد بن مبارك الدوسري، وعدد من منسوبي المكتب.

وأكد سموّه خلال التدشين, أهمية أسبوع البيئة في تحقيق المزيد من المبادرات للمحافظة على الغطاء النباتي وحماية البيئة، متطلعاً إلى العمل من أجل المحافظة على تعزير هوية المحافظة الزراعية بما يحقق التطلعات.

من جانبه نوّه مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بتدشين سمو المحافظ لأسبوع البيئة، ودعمه لجميع الأعمال البيئية الهادفة لرفع مستويات الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع والقطاعات المختلفة .