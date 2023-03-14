محافظ الخرج يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية

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رأس صاحب السمو الملكي الامير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بقاعة الاجتماعات في مقر المحافظة اليوم, الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

ونوه سموه خلال الاجتماع بدعم القيادة الحكيمة لتطوير منظومة السلامة المرورية، مشيراً في الوقت ذاته إلى الدور المهم للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة في المحافظة، ونشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي لقائدي المركبات، وتعديل الممارسات الخاطئة، وإيجاد الحلول المناسبة لها حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ورصد الاختناقات المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.

تلى ذلك استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم اتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.