محافظ الخرج يرعى حفل تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان

المناطق_أشرف العصيمي

رعى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج حفل تسليم الوحدات السكنية لعدد من مستحقيها من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي بمحافظة الخرج، وذلك ضمن حملة اكتتاب جود وبالتعاون مع شؤون الإسكان بمنطقة الرياض، بحضور مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة الرياض الاستاذ وليد بن ابراهيم الهدلق .

وأعرب محافظ الخرج عن سعادته التي تأتي في ظل مكتسبات جديدة وعطاء جديد في عهد الخير والبركة، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وأضاف تنهج قيادتنا الحكيمة دائماً في دعم المجالات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والعمل على تلبيتها، وما هذه الخطوات الا استكمالاً لرقي وإعزاز المواطن وجعله يعيش في كرامة في مسكنه وفي معيشته.

وأشار محافظ الخرج إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذا الجانب، ممثلة بالإسكان التنموي كما تمنى السعادة والراحة للمستفيدين في مساكنهم الجديدة.