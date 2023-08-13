محافظ الخرج يستقبل الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج، في مكتبه بمقر المحافظة، اليوم، الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، يرافقه مستشار سمو رئيس مجلس إدارة نادي الصقور رئيس لجنة تنظيم الفعاليات بالنادي شاكر بن عبدالله الحميداني.

واطلع سموه خلال الاستقبال على أبرز انجازات وفعاليات النادي، ودوره الفاعل لتعزيز الإرث التاريخي للصقور.

ونوه سموه بحرص القيادة ـ أيدها الله ـ في توفير كل ما من شأنه الحفاظ على الموروث بتنوعه في المملكة، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي.