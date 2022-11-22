محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

المناطق_أشرف العصيمي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز ال سعود محافظ الخرج في مكتبه رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي يرافقه وكلاء الجامعة .

واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء إنجازات الجامعة على المستوى الأكاديمي والتعليمي والبرامج البحثية والتطويرية وأهداف الجامعة المستقبلية والتي تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وثمن محافظ الخرج الجهود المبذولة من قيادات الجامعة ومنسوبيها مؤكداً في الوقت نفسه على دورهم الهام في بناء منظومة التعليم في الوطن والمساهمة في بناء الإنسان من جميع الجوانب الفكرية والعلمية.