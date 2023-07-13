محافظ الخرج يستقبل رئيس جمعية التنمية الأهلية بالسيح والفريق الكشفي المشارك في موسم الحج

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز بمكتبه بمقر المحافظة اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالسيح الدكتور وليد بن سليمان الهزاع, وأعضاء مجلس الإدارة والفريق الكشفي المشارك في موسم حج عام 1444هـ .

ونوّه سموه في مستهل اللقاء, بالجهود والخدمات النبيلة التي قدمتها كشافة الجمعية هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أهمية العمل التطوعي الكشفي لمشاركة الجهات الحكومية في مواسم الحج والعمرة وإمكانية الاستفادة من الشباب المؤهلين لخدمة ضيوف الرحمن, مثمناً الدور الذي تقوم به جمعية الكشافة العربية السعودية في موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن.

وفي الختام, كرّم سموه المشاركين من فريق الكشافة تقديراً لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن, متمنياً لهم التوفيق والسداد في الأعمال والخدمات.