محافظ الخرج يستقبل رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة السابق

المناطق_الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مقر المحافظة اليوم، رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة السابق عبدالله بن عبدالعزيز آل خريف، وذلك بمناسبة بتكليفه رئيسًا لفرع الهيئة بمحافظة حوطة بني تميم.

وثمّن سموه الجهود التي قام بها آل خريف خلال فترة عمله رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرج، متمنيًا له التوفيق والسداد.

من جانبه أعرب آل خريف عن شكره وتقديره لسمو محافظ الخرج على ما وجده من دعم وتوجيهات طيلة فترة عمله.