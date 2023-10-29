محافظ الخرج يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمقر المحافظة اليوم, مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن الحامد يرافقه مدير المعهد الثانوي الصناعي المهندس محمد العشبان وعميد الكلية التقنية بالخرج المهندس أحمد المساعد وعدد من القيادات التدريبية والإدارية بالمحافظة.

واطّلع سموّه خلال اللقاء على عرض موجز عن برامج وإنجازات المعهد التي كان أخرها حصول المعهد على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم واعتماد التدريب.

وهنأ سموه المعهد الثانوي الصناعي لحصوله على الاعتماد المؤسسي الكامل ، متمنياً أن يكون هذا الاعتماد محفزاً وداعماً لمواصلة التميز الذي يشهده المعهد ، والتطوير المستمر وتطبيق معايير الجودة لرفع مستوى التدريب لتصبح مخرجات المعهد الصناعي منافسه في سوق العمل.