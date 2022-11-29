محافظ الخرج يستقبل مدير فرع “الموارد البشرية” بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي والفريق المرافق له.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير الإنجازات الخاص بالإدارات الفرعية بالمحافظة التابعة لفرع الوزارة خلال الفترة الماضية. وهنأ سموه منسوبي مركز التأهيل الشامل للإناث بالمحافظة لحصولهم على جائزة التميز على مستوى مناطق المملكة من حيث الأداء والخدمات المقدمة.

كما أكد سموه تضافر جهود الإدارات الفرعية بالمحافظة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتكاملها مع الجهات الأخرى بما يضمن سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.