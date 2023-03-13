محافظ الخرج يستقبل مدير مكتب وزارة الرياضة ورؤساء الأندية بالمحافظة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه في مقر المحافظة اليوم, مدير مكتب وزارة الرياضة بالخرج فيصل العميري ورؤساء الأندية الرياضية بالمحافظة.

في بداية الاستقبال استمع سموه لنبذه عن أنشطة الأندية وعن ومنجزاتها ومشاركاتها في مختلف المنافسات الرياضية بالمملكة.

وأكد أهمية تعزيز عمل الأندية في برامج المسؤولية الاجتماعية والثقافيه واحتضان المواهب الشابة التي تزخر بها المحافظة في جميع الألعاب, منوهاً بالدعم الكبير من القيادة الحكيمة الذي يتلقاه الرياضيين في المملكة بمختلف الفئات الرياضية, متمنيًا التوفيق لجميع أندية المحافظة.