محافظ الخرج يشرف حفل إستراتيجية الغرفة التجارية

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شرف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج – أمس – حفل إطلاق إستراتيجية غرفة الخرج وتوقيع الشراكات الإستراتيجية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الخرج المهندس عبدالعزيز الشريف، أن الإستراتيجية تهدف إلى تعريز نمو القطاع الاقتصادي والصناعي بالمحافظة، وتوسيع دائرة مشاركة رجال الأعمال، وتسهيل الأعمال لتكون المحافظة بيئة استثمارية مثالية، وملائمة للأعمال، لامتلاكها ميز نسبية مناسبة للاستثمار.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية حسن بن معجب الحويزي، أن اتحاد الغرف يدعم التوجهات الحديثة في إدارة الملفات الاقتصادية، وتطويرها بالتعاون مع الغرف، وأن غرفة الخرج اتخذت خطوة تؤكد مضي الغرفة قدما في سبيل النهوض بقطاع الأعمال وتحفيزه؛ لتكون الخرج رائدة في هذا المجال.

واشتملت الإستراتيجية على مرتكزات تحفز القطاع الاقتصادي، وتضمن الاستدامة وتسهيل الإجراءات، والتطوير الرقمي، وتوسيع دائرة إسهام القطاع الاقتصادي لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، التي تسهم في رفع الناتج المحلي وفتح فرص وظيفية مستدامة