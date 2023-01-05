محافظ الخرج يطلع على أعمال أمن الطرق

المناطق_أشرف العصيمي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه قائد أمن الطرق بالخرج العقيد وليد الدرع، يرافقه رئيس مركز دوريات أمن طريق الخرج النقيب عمر بن مفلح الحربي.

واطلع سموه على الأعمال والمهام الميدانية للقوات الخاصة لأمن الطرق ضمن المنظومة الأمنية بالمحافظة.

وأكد سموه على دور القوات الخاصة لأمن الطرق بالمحافظة وحثهم على تكثيف الجهود لتحقيق الأمن الشامل.

ونوه سموه على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية بما يخدم رفع مستوى التوعية في مجال السلامة المرورية والأمنية على الطرق.