محافظ الخرج يطلق حملة “اعتناء” التوعوية

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أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، بمكتبه في مقر المحافظة اليوم, حملة “اعتناء” التوعوية، التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرج عبدالله بن عبدالعزيز آل خريف، يرافقه مساعد الرئيس ومديرو الأقسام بالهيئة, حيث استمع سموه، إلى شرح عن الحملة التي تستهدف عبر برامج متنوعة شريحة النشء والشباب من سن التمييز إلى سن الـ18 للإسهام في البناء الفكري السليم وتحصينهم من الأفكار الضالة، وتستمر لمدة عام دراسي كامل, مشيداً سمو المحافظ بدور الهيئة في التوعية والإرشاد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.