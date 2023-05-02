محافظ الخرج يقف ميدانياً على مراكز المحافظة ويستمع لاحتياجات الأهالي

المناطق_أشرف العصيمي

تفقد الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ محافظة الخرج مراكز الهياثم ، الرفيعة ، الناصفة ، الرفايع ، بدع بن عرفج ، الشمال ، الفيحاء ، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته، وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.

وأستمع محافظ الخرج خلال جولته على مطالب أهالي المراكز ، كما أكد خلال لقائه برؤساء المراكز على مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها وبما يتماشى مع توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .