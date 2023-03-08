محافظ الخرج يقلّد مدير شرطة المحافظة رتبتة عميد

المناطق_أشرف العصيمي

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه مدير شرطة المحافظة العميد محمد بن عبدالعزيز الصالحي، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وهنأ محافظ الخرج مدير الشرطة بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

ومن جانبه أعرب “الصالحي” عن شكره بالثقة الغالية من ولاة الأمر – حفظهم الله – على الترقية واصفاً إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمةً الدين ثم المليك والوطن ، كما قدم خالص شكره لسمو المحافظ على تقليده رتبته الجديدة.