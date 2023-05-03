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محافظ الخرج يواصل جولته التفقدية لعدد من مراكز المحافظة ويلتقي بالأهالي

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 3 مايو 2023 - 10:18 مساءً

المناطق_أشرف العصيمي

واصل الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج لليوم الثاني تفقد مراكز المحافظة ” السلمية ، اليمامة ، البديعة ، البره ، الوسيطاء ، الشديدة ، البدع ، سميح ، مقبولة ، التوضيحية ، النايفية ، هجرة الشكره “.

وأستمع محافظ الخرج خلال جولته على مطالب أهالي المراكز ، كما أكد خلال لقائه برؤساء المراكز على مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها وبما يتماشى مع توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .

يشار أن محافظ الخرج قام صباح يوم أمس الثلاثاء بزيارة مراكز ” الهياثم ، الرفيعة ، الناصفة ، الرفايع ، بدع بن عرفج ، الشمال ، الفيحاء ” ويأتي ذلك للوقوف على احتياجات المواطنين ، وبحث كافة المتطلبات التنموية وتحقيقها.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 3 مايو 2023 - 10:18 مساءً
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Waleed

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