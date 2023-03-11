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محافظ الخرج: يوم العلم مناسبة تحكي قصة أعظم راية

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 11 مارس 2023 - 4:15 مساءً

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، أن يوم العلم الذي صدر الأمر الملكي بتحديد 11 من شهر مارس كل عام يوم للاحتفاء به هو تكريم لأعظم راية منذ تأسيس المملكة حتى توحيدها، واعتماد العلم الوطني الذي يحمل رآية التوحيد الذي يؤكد أن هذه البلاد قامت على التوحيد، وحكمت بالعدل وبنت مجدها ولازالت تصنع الأمجاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

وقال سموه إن عناية القيادة – حفظها الله – (بيوم العلم)، هو تأكيد على مضامين العلم الوطني وقيمه الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية ، وهو رمز رسالة السلام الخالدة والقوة، وهو مصدر اعتزاز للمواطن أولاً ثم العربي والمسلم بوجود شهادة التوحيد تعلو دائماً ولا تنكس تحت أي ظرف.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي وأن يديم عليه الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 11 مارس 2023 - 4:15 مساءً
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