محافظ الدرعية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ11 من طلاب جامعة المعرفة

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رعى صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله محافظ الدرعية، مساء أمس حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من طلبة جامعة المعرفة، وذلك في قاعة الدرعية الكبرى بمقر الجامعة في الدرعية.

وبُدئ الحفل بالسلام الملكي، ثم مسيرة الخريجين، تلاها عرض مرئي عن جامعة المعرفة وإنجازاتها.

وألقيت كلمة الخريجين، التي عبروا فيها عن سعادتهم بنيل قطاف ثمرة الجهود التي بذلوه، مؤكدين سعيهم الحثيث لطلب العلم والمعرفة، خدمة للدين والوطن والقيادة.

من جهته، عبّر معالي رئيس جامعة المعرفة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج في كلمته عن شكره لسمو المحافظ على رعايته لحفل التخريج، مشيراً إلى أن الجامعة رغم حداثة نشأتها، إلا أنها قدمت إنجازات مشهودة من خلال منظومة برامجية متطورة للتعليم، والبحث العلمي والابتكار، وخدمة المجتمع ريادة واستدامة.

ونوه معاليه بإنجازات الجامعة التي تمثلت في حصولها على الاعتمادات المؤسسية والبرامجية من مؤسسات الاعتماد الوطني والدولي، كما حقق أساتذتها وطلبتها إنجازات فريدة أكدتها الجوائز المرموقة كجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع، والمنح البحثية من مؤسسة هيفلوشن العالمية، والرتبة العالية في مجال علوم الطب والصيدلة في تصنيف شنغهاي العالمي.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الطلبة الخريجين، ثم تم تقديم هدية تذكارية لسمو محافظ الدرعية بهذه المناسبة.

حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي، وأولياء أمور الطلاب الخريجين، وقيادات الجامعة التعليمية والإدارية، وأعضاء هيئة التدريس.