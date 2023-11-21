محافظ الدرعية يستقبل شعلة دورة الألعاب السعودية 2023

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واصلت شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي في المملكة، إذ وصلت الليلة إلى محافظة الدرعية واستقبلها صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية خلال زيارتها حي الطريف التاريخي مكان انطلاق الدولة السعودية الأولى.

وتجولت مسيرة الشعلة في الحي التاريخي، المُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والذي يروي تاريخ الدرعية، وما يحمله من تاريخ وبطولات وأمجاد شهدتها المنطقة على أراضيها.

وأعرب سمو المحافظ، عن سعادته وفخره واعتزازه بالشعلة السعودية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، منوهاً إلى أهمية الألعاب السعودية باعتبارها مشروعاً وطنياً إستراتيجياً يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي بكل مكوناته، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في الدورة، داعياً الجميع للمشاركة بهذا الحدث الكبير.

وتسلم سموه الشعلة من صانع المحتوى والمدون المرئي السعودي ثنيان خالد، والحاصل على جائرة الإعلام الجديد كأحد أكثر عشرة مؤثرين في وسائل التواصل والإعلام الجديد في المملكة.