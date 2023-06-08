محافظ الزكاة والضريبة والجمارك يقف على تنفيذ خطة الهيئة لموسم الحج

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تفقد معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، سير العمل في جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وجمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث اطلع معاليه على الخدمات المقدمة ضمن خطة الهيئة لموسم الحج، وسير الأعمال الجمركية في صالتي الحج والعمرة بالمنفذين.

واطّلع معالي محافظ الهيئة خلال جولته بمطار الملك عبد العزيز الدولي على الخدمات الجمركية المقدمة للحجاج، بما في ذلك صالتي مبادرة “طريق مكة” التي تهدف إلى تيسير جميع إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم وذلك لحجاج الدول المشمولة في المبادرة، حيث تقوم الهيئة بدورها في هذه المبادرة عبر تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج وأمتعتهم، وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المشاركة في المبادرة.

كما قام معالي المحافظ بجولة تفقدية في جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك للاطلاع على سير العمل والخدمات المُقدمة، والاستعدادات القائمة لخدمة واستقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر المطار.

وحث معاليه منسوبي الهيئة على مواصلة بذل أقصى الجهود، وتحقيق التعاون الفاعل، والتنسيق المستمر مع جميع شركاء العمل الجمركي من الجهات الحكومية، وذلك للإسهام في توحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي وتسخير جميع إمكاناتهم لتيسير الإجراءات الجمركية، مع أهمية إحكام الرقابة الجمركية، والوصول إلى أعلى معدلات النجاح في تنفيذ خطة موسم الحج بما يحقق تطلعات القيادة