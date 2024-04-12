محافظ الزلفي مهنئاً القيادة بالعيد: نعيش في تطور غير مسبوق

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رفع محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي باسمه ونيابة عن جميع أهالي الزلفي صادق التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك وإلى سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والشعب السعودي، داعياً الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد الغالية قادتها وأمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال رعايته حفل أهالي محافظة الزلفي بعيد الفطر المبارك بحضور ومديري ورؤساء القطاعات الحكومية والقيادات الأمنية وجمع من الأعيان بالمحافظة في استراحة البلدية وفقا لـ “الرياض”

وبدئ الحفل بالقرآن الكريم ومن ثم ألقى محافظ الزلفي مسفر العتيبي كلمة قال فيها إن أسمى ما نقدمه في هذه المناسبة السعيدة والأمسية البهيجة هو الشكر والامتنان لله عز وجل شكرا يليق بعظيم شأنه وجزيل عطاياه ، ثم شكراً وتقديرا لقادتنا – حفظهم الله – على ما قدموه و يقدمونه للوطن والمواطن من منجزات يشاهدها وينعم بها المواطن والمقيم فنحن نعيش في تطور غير مسبوق وفق رؤية طموحة ” رؤية المملكة 2030م ، فدمت يا وطني متفردا بالحب والعطاء متميزا بالأمن والأمان والرخاء منوهاً بدعم ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لمحافظة الزلفي ولكافة محافظات المنطقة وتذليل كافة الصعوبات، ولكل مما شأنه تطويرها وتحفيز كل نشاط يحمل في طياته صالح الوطن والمواطن.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لبلدية الزلفي نظير التنظيم المميز لاحتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام، والتي شملت كافة شرائح المجتمع ولجميع القطاعات الحكومية والامنية والجمعيات والفعاليات المشاركين في احتفالات العيد هذا العام ؛ تلا أعقب ذلك قصيدة وطنية للشاعر صالح بن عبدالرحمن الناصر تفاعل معها الحضور ونالت استحسانهم، بعد ذلك شاهد الجميع أوبريت من تتفيذ فرقة ( آمال لقطة ) تلاه عرضاً انشادياً لناصر السيحاني ثم شارك محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي الجميع العرضة السعودية لفرقة شباب الزلفي للفنون الشعبية،

جدير بالذكر أن احتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظة الزلفي تستمر طيلة أيام العيد بفعاليات وبرامج تستهدف مختلف فئات المجتمع في الحدائق والميادين .