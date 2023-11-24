محافظ الشنان يطلق مهرجان ” تمور الفنخاء ” في نسخته الثانية بمدينة الكهفة

المناطق-واس

أطلق محافظ الشنان عبدالله بن سليمان الشبرمي، يوم أمس مهرجان “تمور الفنخاء في نسخته الثانية” بمدينة الكهفة شرق حائل، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بمشاركة 35 مزارعاً والعديد من الأسر المنتجة، ويستمر لمدة 10 أيام، بحضور عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية في محافظة الشنان ومدينة الكهفة، وذلك بمقر سوق تمور الفنخاء.

وأوضح نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحائل المهندس عارف بن صالح الوايل أن مهرجان تمور الفنخاء يهدف إلى استثمار المزارعين لمنتجاتهم المتنوعة من التمور التي اشتهرت بها مدينة الكهفة وتسويقها، وكذلك فتح منافذ بيع لأكثر من 15 أسرة منتجة تشارك فيه من خلال عرض منتجاتها المتنوعة.

وقدم الوايل شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وسمو نائبه، على دعمهما ومتابعتهما لنجاح مثل هذه المهرجانات بالمنطقة.